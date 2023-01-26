Об этом рассказывают местные жители.

В Кирилловку Мелитопольского района начали завозить беларуских военных.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. По его словам, это видят украинцы, которые остаются на оккупированной территории. Они отмечают постоянное увеличение количества оккупантов.

"Вчера и сегодня на территорию Кирилловки заезжают беларуские военные, у них шевроны Витебского подразделения... Они могут быть сотрудниками очередной частной военной компании. Например, вагнеровцами. Мы же не понимаем, как они будут прикрывать свое участие в войне против Украины. Может они будут говорить, что это точно не регулярные войска Беларуси, но по факту это беларусы и по факту у них есть шевроны какой-то там Витебской части или бригады. Это то, что видят наши жители", - сказал Федоров.

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Мэр отметил, что российские оккупанты пытаются запугать жителей временно оккупированных территорий якобы угрозой обстрела со стороны ВСУ. Под предлогом этого они проверяют документы и телефоны местных.

Участие Беларуси в войне

Как известно, с 24 февраля 2022 года Россия использовала Беларусь для нанесения ударов по Украине. Кроме того, в начале вторжения оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.

Известно, что РФ активно перебрасывает в Беларусь эшелоны с техникой и личным составом.

Тем временем Украина укрепляет границу, чтобы быть готовой к любым ситуациям. Также сообщалось о строительстве забора на границе с Беларусью.

В декабре в Государственной пограничной службе Украины сообщали, что на территории Беларуси пребывает более 10 тысяч российских солдат.

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