Оккупанты пытаются завербовать работников Беларуской АЭС.

На временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию российские захватчики, предположительно, собираются завезти ремонтников из Беларуси.

Как сообщает НАЭК "Энергоатом", россияне пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни беларуских ремонтников.

"Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться с ней. Поэтому есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, которые работали на Беларуской АЭС", – говорится в сообщении.

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В компании объяснили, что эти работники, очевидно, нужны для того, чтобы на скорую руку чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же россияне и устраивают, а заставить украинских атомщиков сотрудничать российским оккупантам не удается.

"Даже несмотря на то, что в ход идут все методы – от обещаний "золотых гор" до угроз, запугивания и плена – количества квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает", – заявили в "Энергоатоме".

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС с 4 марта 2022 года находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС – Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточена.

Украинская разведка сообщала, что промышленной зоне АЭС обнаружено около 300 мин, оставленных российские оккупанты.

17 января президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что ЗАЭС вследствие российской оккупации постепенно приходит в упадок. Если захватчиков оттуда не прогнать, станция может больше не заработать.

В начале декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что надеется до конца года найти решение по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС. Впрочем, ситуация до сих пор не разрешена.

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