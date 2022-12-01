Сохраняется угроза нанесения противником в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и военным объектам.

Приоритетом российских захватчиков остается удержание позиций на востоке Украины, а также сухопутного коридора в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

"Приоритетом РФ остается удержание позиций в Донецкой и Луганской областях, а также сухопутного коридора к оккупированной территории Крыма", - сказал он.

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По словам Громова, противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию на территории Украины и готовит новые силы для пополнения своего войска.

"На базе воинских частей, высших военных учебных заведений, учебных центров, соединений страны-агрессора продолжается подготовка мобилизованного личного состава. Враг продолжает перемещать личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий для комплектования новых подразделений, а также для тех подразделений, которые понесли потери. Пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов", - отметил он.

По его данным, в течение недели военно-транспортная авиация РФ выполняла задачи по перемещению личного состава, вооружению, военной технике, запасам материально - технических средств. В то же время враг продолжал наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

"Сохраняется угроза нанесения противником в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры и военным объектам", - подчеркнул Громов.

Он также заявил о возможных провокациях РФ на границе в ближайшее время. Громов отметил, что противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской , Курской и Белгородской областей РФ группировки войск "для ведения демонстрационных действий".

"Мы ожидаем, что противник в дальнейшем будет сохранять военное присутствие в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожаемые направления в районы ведения активных боевых действий; противник продолжит артиллерийские и ракетные обстрелы населенных пунктов с территории РФ, не исключено, что будет осуществлять вооруженные провокации с нарушением границы", - добавил он.

Угрозы со стороны РФ: что известно

Как стало известно сегодня, 1 декабря,Россия готовит новый массированный удар по Украине. На это указывают спутниковые снимки, на которых можно увидеть, что на аэродроме "Энгельс-2" наблюдается активность. Там якобы два десятка дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 готовят к очередной атаке.

Кроме этого, в СНБО прокомментировали ужасные прогнозы военных экспертов. Данилов призвал граждан перестать все время ждать каких-то неприятностей".

После этого в ВСУ сообщили, что РФ держит в Джанкойском районе 750 единиц вооружения и техники. Оккупанты надеются усилить этими резервами свои группировки на двух направлениях.

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