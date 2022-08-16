Напомним, с 2014 года Канада ввела санкции против более 1600 физических и юридических лиц.

Канада заблокировала российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около $320 млн) в рамках экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявили в Королевской канадской конной полиции, которая контролирует соблюдение санкций, с 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на $290,7 млн в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России.

Напомним, 4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступала Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

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