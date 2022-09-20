Деньги будут направлены на возмещение ущерба, который несет Украина из-за войны.

Министерство юстиции США просит Конгресс узаконить передачу замороженных российских активов Украине.

Об этом заявил глава министерской рабочей группы по применению санкций против РФ Эндрю Адамс во время слушаний в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам.

По его словам, имущество и деньги пойдут на возмещение ущерба, который несет Украина из-за полномасштабной войны на ее территории.

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"Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба в Украине", - сказал Адамс.

Он отметил, что разблокирование процесса требует "внесения поправок в многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов".

"Как правило, существующие законодательные и регулирующие органы требуют, чтобы конфискованные средства использовались для выплаты компенсаций жертвам преступлений, лежащих в основе конфискации, и для правоохранительных целей", — отметил Адамс.

Напомним, это происходит на фоне сегодняшних заявлений оккупантов о подготовке ряда незаконных референдумов о присоединении украинских территорий к России.

Как сообщал УНИАН, так называемый "народный совет" псевдореспублики "ЛНР" проголосовала за проведение с 23 по 27 сентября "референдума" о вхождении в состав Российской Федерации. Главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что они проведут свой "референдум" в тот же период.

Также на Херсонщине оккупанты объявили о проведении "референдума" о присоединении к РФ.

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