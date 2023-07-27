Министр обороны США заявил, что Украина обладает большой боевой мощью.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что у Украины есть "ряд доступных вариантов", поскольку Киев выделяет больше сил для продолжающегося контрнаступления против России.

Как сообщает CNN, Остин не стал комментировать ход контрнаступления или давать конкретные детали поля боя, однако сказал, что Украина "сохраняет живую силу и технику, даже когда их силы намеренно прокладывают путь через минные поля и другие препятствия".

"У них (у Украины - УНИАН) все еще есть несколько вариантов, и мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление",- сказал Остин на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее.

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"Украина хорошо подготовлена и хорошо обучена, чтобы добиться успеха. Они упорно сражались, они прокладывали себе путь, чтобы преодолеть минные поля и другие препятствия, у них все еще есть большая боевая мощь ", - добавил Остин.

Контранступление ВСУ - последниие новости

Некоторое время назад в Пентагоне сообщили, что Украина перехватила инициативу на поле боя. В США также подтвердили, что продолжат предоставлять Украине необходимую помощь для сдерживания врага.

По данным Bloomberg, Украины пошла в наступление на юге. Издание сообщает, что масштабная операция проходит на западе от Запорожья.

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