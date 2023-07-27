Украинское защитники хоть медленно, но продвигаются на фронте. США позаботятся, чтобы Украина была обеспечена необходимыми средствами.
"Сам президент Зеленский сказал, что это (контрнаступление – УНИАН) происходит медленнее, чем хотелось бы. США не будут занимать какую-то определенную позицию по этому поводу. Мы не собираемся давить на украинскую военную операцию. Только украинцы могут комментировать свой план", - заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью.
По его словам, украинцы уже признали, что идут не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы, но они продвигаются.
"Мы (США – УНИАН) собираемся убедиться, что у них есть инструменты и возможности, чтобы двигаться дальше в рамках контрнаступления", - подытожил Кирби.
Контрнаступление ВСУ - последние новости
Согласно последней информации, ВСУ освободили от оккупантов: на юге - более 192 кв. км территорий, а на Бахмутском направлении - около 35 кв. км территории.
При этом издание New York Times считает, что усиленные группировки Сил обороны попытаются пройти через минные поля, которые обустроили оккупанты, до города Токмак Запорожской области, а в случае успеха могут выйти на Мелитополь.