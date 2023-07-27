Джон Кирби отметил, что Вашингтон позаботиться, чтобы Украина имела необходимые средства.

Украинское защитники хоть медленно, но продвигаются на фронте. США позаботятся, чтобы Украина была обеспечена необходимыми средствами.

"Сам президент Зеленский сказал, что это (контрнаступление – УНИАН) происходит медленнее, чем хотелось бы. США не будут занимать какую-то определенную позицию по этому поводу. Мы не собираемся давить на украинскую военную операцию. Только украинцы могут комментировать свой план", - заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью.

По его словам, украинцы уже признали, что идут не так далеко и не так быстро, как им хотелось бы, но они продвигаются.

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"Мы (США – УНИАН) собираемся убедиться, что у них есть инструменты и возможности, чтобы двигаться дальше в рамках контрнаступления", - подытожил Кирби.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Согласно последней информации, ВСУ освободили от оккупантов: на юге - более 192 кв. км территорий, а на Бахмутском направлении - около 35 кв. км территории.

При этом издание New York Times считает, что усиленные группировки Сил обороны попытаются пройти через минные поля, которые обустроили оккупанты, до города Токмак Запорожской области, а в случае успеха могут выйти на Мелитополь.

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