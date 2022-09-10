Вся история с переброской сил на Харьковщину в помощь оккупантам носит исключительно пропагандистский характер, уверен Коваленко.

У российских оккупационных войск нет ни единого шанса на Харьковском направлении.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Изюмский район стал ловушкой для оккупантов, которым никто помочь не сможет. А тот, кто будет пытаться, завершит свой маршрут конечным пунктом на остановке 200-300-400", – отметил он. Видео дня

По его словам, вся история с переброской сил на Харьковское направление в помощь россиянам носит исключительно пропагандистский характер.

"Подкрепление поступает неравномерно и хаотично. Командованию оккупационных войск не удается сформировать единую группировку, которая смогла бы осуществлять поддержку оказавшимся в очень интересном положении подразделениям", – считает Коваленко.

"Но самое главное то, что большинство тех подразделений, которые оккупанты отправляют сейчас на Харьковское направление, точно так же, как отправлялись на южный плацдарм два месяца назад, давно нуждаются в ротации и выводе на восстановление боеспособности. То есть, мы говорим о подразделениях с весьма сомнительными возможностями полноценно оказывать поддержку, поскольку она нужна им самим", – добавил эксперт.

Напомним. ранее сообщалось, что ВСУ освободили от российских оккупантов Купянск в Харьковской области.

Всего на Харьковском направлении украинские бойцы отвоевали у оккупантов 2,5 тысяч километров.

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