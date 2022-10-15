США готовы вводить санкции против стран, которые снабжают Россию боеприпасами или поддерживают российский ВПК.

Российский военно-промышленный комплекс испытывает дефицит критически важной микроэлектроники из-за введенных Западом санкций.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо на встрече стран, вводящих экономические ограничения в отношении России.

Он отметил, что в настоящее время РФ не может получить доступ к передовым технологиям и к западным финансовым системам, что ограничивает возможности российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, что было уничтожено во время войны.

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"В России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для их военно-промышленного комплекса, и российские чиновники обеспокоены тем, что им не хватает иностранных компонентов", - отметил Адеемо.

Кроме того, два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены временно приостановить производство из-за отсутствия критически важных зарубежных технологий.

Также Адеемо подчеркнул, что США готовы вводить санкции против стран, которые снабжают Россию боеприпасами или поддерживают российский ВПК.

Дефицит боеприпасов в России - что известно

Как сообщала украинская разведка, в арсенале РФ осталось менее 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения в Украину. Впрочем, есть еще довольно много ракет советских образцов.

10 октября Россия осуществила массированный обстрел украинских городов, к которому, по данным ГУР, готовилась с начала октября. Всего за день оккупанты осуществили 84 пуска (по подсчетам врага - 150), более половины удалось сбить силами ПВО.

По мнению главы спецслужбы GCHQ Джереми Флеминга, российская армия уже истощена, запасы БК у нее заканчиваются. Об этом открыто заявляют и рашистские пропагандисты.

Украинская разведка считает, что массированные ракетные удары, которые нанесла Россия 10 октября, являются исключением, и с такой интенсивностью враг не сможет постоянно обстреливать территорию Украины. Противник не сможет эффективно пополнять запасы ракет, особенно высокоточных вооружений, производить их в должном количестве.

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