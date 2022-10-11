В Британии также высказались о возможности применения РФ ядерного оружия.

Российская армия "истощена", у нее заканчиваются припасы и боеприпасы.

Об этом заявил глава спецслужбы GCHQ (Центр правительственной связи) Британии Джереми Флеминг.

Он утверждает, что мобилизация заключенных и неопытных людей "говорит об безвыходной ситуации". Флеминг также критиковал президента РФ Путина за ошибки.

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Говоря о состоянии российской армии, глава GCHQ сказал, что у них "истекают боеприпасы" и "определенно не хватает друзей".

Он сказал, что российские ракетные удары в последние дни не были эскалацией с точки зрения применяемых видов оружия, но предупредил, что ракетные удары по целям на Украине в понедельник показали, что Россия все еще "очень способна" нанести ущерб.

Он добавил: "Российская военная машина может запускать оружие, у нее есть глубокие запасы и опыт. И все же она очень широко распространена в Украине".

Что касается опасений по поводу использования тактического ядерного оружия, он сказал, что любые разговоры об их использовании "чрезвычайно опасны", но их применение все еще кажется ему "далеким".

Он также сказал, что, по его мнению, у Великобритании и ее союзников будет "хороший шанс" обнаружить какие-либо приготовления, хотя никаких гарантий никогда не было.

Готовится ли Россия применить ядерное оружие: ответ Британии

Ранее Флеминг сообщил, что Великобритании не видит признаков подготовки России к применению тактического ядерного оружия в Украине или на ее границах. Эксперты напомнили, что для подготовки такого вида оружия необходимо время.

При этом он заверил, что нет никаких признаков того, что Россия занимается технической подготовкой к применению тактического ядерного оружия. Данный вид оружия собирается путем сопряжения ядерной боеголовки с обычной ракетой меньшей дальности. По словам экспертов, что для вывоза таких боеголовок из хранилища требуется время.

Отметим, что на фоне неудач россйкой армии президент РФ Владимир Путин заявил, что "в отношении России ведется ядерный шантаж". Он пригрозил, что в случае угроз для территориальной целостности Москва "использует все имеющиеся средства". Украинский президент Владимир Зеленский считает, что это только первые шаги ядерного шантажа Путина и также не считает, что это блеф.

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