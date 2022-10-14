Запас высокоточных ракет ежедневно уменьшается, но все еще есть арсенал советских образцов.

В арсенале РФ осталось меньше 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения в Украину. Впрочем, есть еще довольно много ракет советских образцов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио НВ".

На вопрос, какое количество ракет осталось у РФ и близко ли то время, когда оккупанты не смогут ими пользоваться, Данилов ответил: "Это время уже приближается. Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество оставшихся ракет на территории Российской Федерации. Речь идет именно о высокоточных, которые для нас имеют наибольшие хлопоты".

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По его словам, в РФ "еще немного есть" ракет советского образца, в том числе зенитных С-300, хотя их гораздо меньше, чем было с начала вторжения.

"Я не имею права называть абсолютные цифры, которые вы хотели бы от меня услышать. Но если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля", – добавил Данилов.

Массированные ракетные атаки РФ: что известно

10 октября Россия атаковала ряд городов Украины. Взрывы были на Киевщине, западной Украине и многих областях и населенных пунктах. Известно, что оккупанты запустили 84 крылатые ракеты, а также 24 беспилотника, в частности, 13 иранских дронов "Шахид-136".

11 октября РФ осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины. Страна-террорист второй день подряд продолжала массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. 12 октября обстрелы не прекратились.

Сегодня, 13 октября, рашисты обстреляли Николаев под завалами пятиэтажки оказались люди. Утром спасателям удалось достать 11-летнего мальчика, который 6 часов находился под обломками дома. Вечером стало известно, что сердце ребенка остановилось. Кроме этого, сегодня РФ била по Западной Украине вечером ударила по Харькову.

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