РФ использовала 1844 ракет, а еще осталось - 609.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потратила более двух третей запасов высокоточных ракет.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Telegram.

При этом он привел статистику использования врагом высокоточных ракет дальнего радиуса действия: использованных Россией ракет - 1844, а осталось - 609.

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"Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности у поражении военных объектов. Два вывода: военное поражение России неизбежно; Россия - террористическое государство", - написал Резников.

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Как сообщала украинская разведка, в арсенале РФ осталось менее 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения в Украину. Впрочем, есть еще довольно много ракет советских образцов.

10 октября Россия осуществила массированный обстрел украинских городов, к которому, по данным ГУР, готовилась с начала октября. Всего за день оккупанты осуществили 84 пуска (по подсчетам врага - 150), более половины удалось сбить силами ПВО.

По мнению главы спецслужбы GCHQ Джереми Флеминга, российская армия уже истощена, запасы БК у нее заканчиваются. Об этом открыто заявляют и рашистские пропагандисты.

Украинская разведка считает, что массированные ракетные удары, которые нанесла Россия 10 октября, являются исключением, и с такой интенсивностью враг не сможет постоянно обстреливать территорию Украины. Противник не сможет эффективно пополнять запасы ракет, особенно высокоточных вооружений, производить их в должном количестве.

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