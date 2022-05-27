Что касается ситуации на юге Украины, то перед южной группировкой войск России, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южную территорию Украины.

Российские сухопутные войска продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к юго-западу от Попасной, но украинские силы продолжают сохранять контроль.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Россия оказывает давление на Северодонецкий котел, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими секторами, которые обороняет, лишая Россию полного контроля над Донбассом, отмечается в сводке.

Что касается ситуации на юге Украины, то британская разведка отмечает, что перед южной группировкой войск России, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южную территорию Украины.

Отмечается, что в последние дни Россия переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности Южной группировки.

"Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимыми для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", - отмечается в сводке.

Накануне британская разведка сообщила, что Россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, что привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил.

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