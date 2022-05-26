Воздушно-десантные войска использовались на миссиях, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники, и понесли тяжелые потери во время кампании.

Неправильное использование воздушно-десантных войск России в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы в течение последних 15 лет привели лишь к несбалансированности общих сил.

Об этом пишет разведка Великобритании.

"Неспособность предвидеть сопротивление украинцев и дальнейшая самовлюбленность российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России. Воздушно-десантные войска России – НДС – были активно задействованы в нескольких заметных тактических неудачах с начала российского вторжения", - отмечают в ведомстве.

Среди таковых - попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте, остановка движения у Изюма в апреле, а также недавняя неудачная переправа через реку Северский Донец.

Российская стратегия предполагает использование этих войск в одних из самых сложных операций. 45-ти тысячная группировка в основном состоит из профессиональных солдат-контрактников. Его члены имеют элитный статус и получают дополнительную оплату.

"Воздушно-десантные войска использовались на миссиях, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники, и понесли тяжелые потери во время кампании. Ее неоднозначные показатели, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить превосходство в воздухе", - подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) заставили российский флот избегать приближения до побережья Украины.

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