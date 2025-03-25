Впоследствии оккупантам придется принимать тяжелые решения, в частности, о проведении мобилизации.

У России есть возможности вести активные боевые действия, не прибегая к новой мобилизации, еще в течение года, заявил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам, возможно, у оккупантов даже есть ресурсы по живой силы и для наступления в этом году.

"Мы можем примерно оценить, сколько у россиян есть доступной живой силы на данный момент, но при этом не учитываем тот факт, что Путин издал указ, согласно которому до сентября наши люди на временно оккупированных территориях должны или легализоваться и принять российское гражданство, или уехать. Это может, к сожалению, предоставить россиянам дополнительный мобилизационный ресурс для принудительной мобилизации", - отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Кроме того, Киричевский подчеркивает, россияне уже смирились с тем, что "оперативное искусство" деградировало. И теперь они бросают живую силу с определенным уровнем поддержки, как артиллерийской, так и авиационной.

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Из-за этого Украине важно ориентироваться на "более пессимистический вариант".

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Ранее УНИАН сообщал, что РФ перебросила в Торецк резервы из Курахово и начинает навал. "Противник усилил наступательные действия, пробует обойти город с флангов... Также подбросил резервы с других направлений, перевел на наше направление и начинает навал с большими силами, свежими силами", - рассказал военный.

Кроме того, Россия возобновила штурмы под Покровском, как в начале активной фазы. Кроме того, оккупанты начали больше использовать FPV-дроны с артиллерией. Они могут очень плотно обстреливать наши позиции артиллерией. Сразу работают параллельно FPV-дроны, а за ними идет пехота.

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