Протяженность границы Сумщины с РФ составляет более 530 км, и все отрезки разные.

Наиболее приковано внимание пограничников и других подразделений Сил обороны Украины, в частности на Сумщине, к участку границы с Курщиной (РФ). Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По словам Демченко, протяженность границы Сумщины с РФ составляет более 530 км, и все отрезки, направления разные.

"Но больше всего у нас сейчас приковано внимание к направлениям населенных пунктов Новенькое и Журавка, потому что враг продолжает попытки малыми штурмовыми группами заходить на нашу территорию, чтобы закрепились на этом отрезке", - сказал Демченко.

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По его словам, оккупанты хотят расширить зону активных боевых действий на территории Украины, но врагу пока это не удается.

"Наши воины сдерживают эти продвижения, не позволяют накопиться этим силам. Фактически враг использует пехоту. Техника на этих направлениях в настоящее время не фиксируется. И собственно враг уничтожается - как те, что перешли границу и пытаются углубиться, так и на подходе к ней", - рассказал спикер.

Он уточнил, что в этой работе задействованы пограничники и подразделения ВСУ, применяются минометы, артиллерия, ударные дроны. Как добавил пограничник, армия РФ стремится расширить зону боев по территории Украины, чтобы окружить Силы обороны Украины, которые находятся в пределах Курской области России, или перерезать логистические пути, чтобы усложнить доставку всего необходимо нашим воинам, которые находятся на Курщине.

Демченко добавил, что в пределах Харьковской области и Сумщины враг держит большие силы. В частности, на Харьковщине это направление населенных пунктов Волчанск и Липцы, где ведутся бои по территории Украины. Как уточнил спикер, там враг пытается расширить зону боев.

"Нельзя исключать, что на любом отрезке в пределах этих областей враг попытается использовать их (силы - УНИАН), чтобы расширить зону боев на территории Украины, прорвать нашу границу. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, поэтому враг тщательно отслеживается еще на подходе к границе...", - подчеркнул Демченко.

Россияне готовятся наступать на Сумщину: эксперт оценил ситуацию

Как писал УНИАН, российская захватническая армия готовится к наступлению на Сумщину в том числе с целью окружения ВСУ.

Военный обозреватель Денис Попович пояснил, что сейчас трудно сказать, насколько сложно будет удержать линию приграничья, потому что тактика врага не известна.

По словам эксперта, зона влияния ВСУ в Курской области значительно уменьшилась, и российские войска готовятся к попытке пересечь границу в Сумской области, в том числе для того, чтобы на территории Украины окружить украинские войска. Поэтому именно такого сценария надо ожидать.

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