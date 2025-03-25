Сейчас Силы обороны держат надежную оборону в самом городе, но россияне хотят обойти Торецк с флангов и затем перерезать логистику.

Оккупационные войска россиян хотят обойти Торецк с фланга, так как в городских боях они не могут взять город уже на протяжении долгого времени. Об этом сказал командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, бойцы 28 ОМБр держат оборону одного из флангов города.

"Несмотря на все заявления противника город держится, Силы обороны держат надежную оборону в самом городе. Противник усилил наступательные действия на нашем направлении, пробует обойти город с флангов... Также подбросил резервы с других направлений, перевел на наше направление и начинает навал с большими силами, свежими силами. Также проводит механизированные штурмы", - рассказал он.

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Яровой уточнил, что россияне перебросили силы из Курахово.

"Наша бригада отбила уже два таких штурма успешно. Также враг продолжает в городской застройке пехотными группами действовать. Мы уничтожаем противника. Некоторые позиции мы вынуждены были оставить так как они разрушены", - отметил командир.

По словам Ярового, враг сейчас применяет тактику обхода крупных городов, так как в городских боях он не может взять Торецк.

Он сообщил, что на направлении враг массово начал применять оптоволоконные дроны ночные и дневные.

"Если раньше это было частичное применение, в частности на Курщине, то сейчас по всей линии мы видим большое увеличение этих дронов, большой потенциал, который использует противник. Это такие точечные точные удары, которые противник использует по нашим позициям", - отметил военный.

Также враг активно применяет "царь-мангалы" - танки, которые идут на прорыв нашей обороны, добавил Яровой.

Он также сказал, что недавняя работа нашей авиации по сосредоточению сил россиян в Торецке существенно уменьшила удары дронами противника, потому что поражено было место, где находилось до 10 расчетов пилотов противника - а именно оптоволоконные и FPV-дроны.

"Поэтому ситуация очень улучшилась так как мы уничтожили эти расчеты и противник существенно уменьшил свои удары по нашим позициям", - отметил Яровой.

Ситуация в Торецке - главные новости

Как сообщал УНИАН, 16 марта проект DeepState информировал, что линия боестолкновения в Торецке остается крайне динамичной и хаотичной, российские оккупационные войска продолжают давить на Силы обороны Украины. Враг провел ротацию и завел туда новые подразделения, сообщили аналитики. По их данным, россияне превратили в руины шахту "Центральная", поэтому дальше украинским защитникам будет труднее держаться там.

Через несколько дней СМИ ссылаясь на информацию украинского военного корреспондента Богдана Мирошникова заявили об ухудшении ситуации в Торецке. Утверждалось, что фактически потеряно шахту "Торецкая" и террикон, а также потеряно позиции в Крымском, где враг уже продвинулся к водоемам и закрепился. Как сообщалось, враг пытается продвигаться на юг от шахты "Центральная" и к остаткам Забалки. Мирошников отметил, что в условиях ухудшения ситуации в городе готовятся к полной потере Торецка.

21 марта Воздушные силы ВСУ ударили по укрытию оккупантов в Торецке. В результате был успешно поражен район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка. Как сообщили в Генштабе ВСУ, место размещения сил противника было полностью разрушено. В результате поражения уничтожен личный состав противника, в частности десантно-штурмовые группы и операторов БПЛА.

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