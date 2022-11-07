Россия уже достигла договоренности с Ираном о приобретении баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

В России осталось лишь 120 "Искандеров", около 80 процентов современных ракет использовано, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на комментарий своего представителя Вадима Скибицкого изданию "The Economist".

"Нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, страна-террорист использовала около 80 процентов современных ракет", - говорится в сообщении.

По словам Вадима Скибицкого, военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их по воздуху в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.

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"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Российские ракеты

Как сообщал УНИАН, Россия договорилась о покупке иранских ракет. СМИ отмечали, что Иран предоставит для РФ баллистические ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров.

Эксперт предупреждал, что российский ВПК из-за санкций теперь может производить не более 50 ракет в год.

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