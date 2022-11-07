Способность России восстановить боевую авиацию снижает время, необходимое для подготовки компетентных пилотов, а также ее возможности по производству новых самолетов.

Россия не имеет превосходства в воздушном пространстве Украины и вряд ли получит его в ближайшие месяцы.

Потери Россией боевых самолетов значительно превышают ее возможности по производству новых, сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Также способность страны-агрессора возобновить боевую авиацию уменьшает время, необходимое для подготовки компетентных пилотов.

Отмечается, что 3 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия потеряла в Украине авиации вдвое больше, чем в советско-афганской войне. Это составляет 278 потерянных самолетов в Украине против 119 в Афганистане.

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"Несмотря на то, что мы не можем независимо проверить эти цифры, продолжающееся отсутствие превосходства России в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной воздушной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Война в Украине - потери России

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро, 7 ноября, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли 277 самолетов, а также 260 вертолетов. Общее количество ликвидированных оккупантов составляет около 76460 человек.

3 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что Россия потеряла в Украине вдвое больше самолетов, чем СССР за время войны в Афганистане.

"В целом, за время полномасштабной агрессии со стороны России, защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов РФ, чем было утрачено Советским Союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане", - сказал Громов.

Еще в апреле президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что уже тогда необратимые потери армии РФ в войне против нашего государства вышли на более высокий уровень, чем СССР имел за 10 лет войны в Афганистане.

Между тем, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что параллельно со значительными потерями личного состава во время боевых действий в Украине российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами поставки тяжелой военной техники. В частности, Россия в середине октября теряла более 40 единиц бронетехники в день.

В ISW напомнили, что в течение последней недели октября Силы обороны Украины "приземлили" 4 самолета и 9 вертолетов россиян. Из-за того, что российские пилоты боятся залетать в зону действия украинской ПВО, количество сбитых летательных аппаратов противника сравнительно невелико.

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