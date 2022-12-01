Концепция РФ предусматривает использование ракет для ударов по критически важным объектам инфраструктуры вражеской страны, а не по ее вооруженным силам.

Стратегия РФ по уничтожению критической инфраструктуры Украины имеет не такую высокую эффективность, как можно было бы ожидать, например, в начале войны.

Как говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии, начиная с октября этого года, РФ неоднократно атаковала распределительную сеть Украины крылатыми ракетами.

"Это, вероятно, первый пример попытки РФ реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей, которая является ключевой составляющей военной доктрины, принятой ею в последние годы", - говорится в обзоре.

Видео дня

По замыслу России, концепция предусматривает использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по критически важным объектам инфраструктуры вражеской страны, а не по ее вооруженным силам, с целью деморализовать население с последующим принуждением властей государства к капитуляции.

Российские ракетные удары продолжают вызывать дефицит электроэнергии, что приводит к широкомасштабным гуманитарным проблемам по всей Украине, отмечается в докладе.

Однако, эффективность этой стратегии, вероятно, притупилась, поскольку Россия уже потратила значительную часть своих годных ракет против тактических целей в Украине.

Кроме того, поскольку Украина успешно мобилизовалась в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект этой операции, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начале войны, отметили в британской разведке.

Отключение электроэнергии

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с электроснабжением остается очень сложной в Киеве и шести областях – в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской.

Это последствия семи атак России на объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые она осуществила с начала октября.

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