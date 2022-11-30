Три таких судна могут обеспечить электроэнергией до 1 миллиона абонентов.

Турецкая компания Karpowership предлагает разместить возле Одессы три судна-электростанции для преодоления энергокризис в Украине.

Представитель компании Зейнеп Гарезы сообщил, что идут переговоры, пишет издание Nikkei Asia.

Отмечается, что три таких судна могут обеспечить электроэнергией до 1 миллиона абонентов. По мнению Гарезы, для реализации такого соглашения может потребоваться поддержка ООН.

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"Я думаю, что нам понадобится зеленый свет на уровне Организации Объединенных Наций, чтобы реализовать это, с такими же исключениями, как и соглашение о зерне", - пояснил он.

По словам представителя, реализовать сделку можно будет уже в этом году. Указанные корабли готовы и введены в эксплуатацию. Компания готова развернуть их через три недели.

Отключение света в Украине

10 октября Россия начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциях, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации.

По состоянию на 19 ноября оккупанты разрушили около 50% энергетической инфраструктуры Украина.

23 ноября Россия снова ударила по энергосистеме Украины. Минэнергетики Украины объявило о блэкауте во всей энергосистеме страны.

По данным "Укрэнерго", дефицит электроэнергии в Украине сейчас составляет 27%, что на 3% меньше, чем вчера.

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