В массовом захоронении в Изюме нашли тела украинских военных со связанными руками.

В России продолжают цинично отрицать причасность к геноциду украинского народа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог не соврать о преступлениях россиян в Изюме Харьковской области.

Как передают росСМИ слова "правой руки" Путина, он назвал военные преступления российской армии на освобожденных территориях Харьковской области "враньем".

"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это вранье. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - нагло заявил Песков на брифинге.

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Напомним, 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область уже деоккупирована. Российские захватчики находились там пять месяцев.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 пыточных. А вблизи города Изюм нашли около 445 захоронений.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в массовом захоронении нашли тела украинских военных со связанными руками.

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