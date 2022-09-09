Именно такой состав миссии и мог удовлетворить РФ, считает Лубинец.

У уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца появились вопросы относительно состава миссии ООН, которая должна исследовать обстоятельства гибели украинских военнопленных в Еленовской колонии.

Об этом он написал в Facebook.

Лубинец подозревает, что некоторые участники миссии, утвержденной, в частности, российской стороной, могут быть выгодны врагу.

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По его словам, вопрос есть к участию генерал-лейтенанта в отставке Альберто дос Сантоса Круза. Бразилец занимал пост министра-секретаря в правительстве Жаира Болсонару.

В этом контексте Лубинец напомнил, что сам Болсонару невнятно высказывался относительно войны в Украине, а во время встречи с Путиным 16 февраля 2022 года выражал "солидарность" с Кремлем, без уточнений обстоятельств.

Через несколько дней Болсонару приостановил полномочия своего вице-президента Гамильтон Мурао из-за сравнения российской агрессии с актами вторжения Гитлера в 30-х годах в Европе.

Еще одной участницей миссии является экс-директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибйорг Сольрун Гисладоттир из Исландии, которая игнорировала многочисленные обращения Украины относительно нарушений прав человека в ОРДЛО и Крыму.

В 2019 году она осудила решение Верховной Рады не допускать россиян в состав международных наблюдателей за проведением президентских выборов.

Третий участник миссии – Иссуф Якуб – имеет опыт в полицейских миссиях ООН, в частности в Мали.

"И хотя сам Иссуф Якуб мало высказывался публично, стоит отметить, что у Российской Федерации есть интерес к Мали. По ситуации в Мали было много заявлений западных стран о распространении практики привлечения ЧВК "Вагнера" и усиления российского влияния, что в итоге привело к выводе французского контингента из страны и завершения миссии", – отметил омбудсмен.

Именно такой состав миссии и мог удовлетворить РФ, добавил Лубинец. Он допускает, что россияне просто проведут наблюдателей по запланированному маршруту, как это было с приездом МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Россия совершила теракт в Еленовской колонии, убив более полусотни украинских военнопленных.

Спустя 40 дней после совершения военного преступления Россия не предоставила данные об убитых бойцах. Предварительно, среди погибших были и защитники "Азовстали" в Мариуполе.

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