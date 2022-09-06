Также Россия не пустила на место убийства миссию ООН и не допустила представителей МККК к пленным.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что Россия за 40 дней после российского теракта не предоставила данные об убитых в Еленовке украинских пленных защитниках Мариуполя.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"40 дней с момента циничной казни украинских пленных в Еленовке. За это время Россия не пустила на место убийства миссию ООН, не допустила представителей МККК к пленным и не предоставила данных о количестве убитых. Или у кого-то еще есть сомнения относительно того, кто стоял за этим кровавым терактом?" - подчеркнул Подоляк.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры назвали взрыв российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

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