В Херсонской области местные партизаны и участники движения сопротивления все активнее противодействуют колаборантам, отметили в оперативном командовании "Пивдень".

В Херсонский области российские оккупанты стреляют друг в друга.

Об этом оперативное командование "Пивдень" Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook.

"В Херсонской области продолжаются боевые действия. Вражеские подразделения не чураются бить друг по другу, чтобы быстрее смыться из зоны активных действий и "списать" поражения коллег на украинских военных", - сказано в сообщении.

При этом практически все населенные пункты, через которые протекает река Ингулец, в затруднительном положении: разрушены дома, повреждены элеваторы и другая производственная, социальная и дорожная инфраструктура. Побережье во многих местах заминировано.

"Местные партизаны и участники движения сопротивления все активнее противодействуют коллаборантам, в результате чего те усиливают охрану, готовятся к бегству в Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что "видимые результаты" контрнаступления подразделений Вооруженных сил Украины в оккупированной Россией Херсонской области будут заметны с августа.

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