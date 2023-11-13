Программы боевой подготовки, предоставленные союзниками Украины, помогают ей выстоять и увеличивают ее шансы на победу над Россией.

В этом году Франция намерена подготовить 7000 украинских военных - некоторых в Польше, других на французских базах — в рамках миссии Европейского Союза по военной помощи Украине.

На прошлой неделе французская армия предоставила Associated Press доступ к тренировочной базе в сельской местности Франции, чтобы наблюдать за последней тренировкой украинских пехотинцев, которые проходили обучение в конце четырехнедельного курса.

"На этот раз никто не погиб. Потому что выстрелы были холостыми, а "вражеские" войска на самом деле были французскими солдатами, чьим намерением было не убивать украинцев, а вместо этого помочь сделать из них лучших, смертоносных воинов", - пишет издание.

Видео дня

Но вскоре игры, в которые эти воины играли в грязи во Франции, станут слишком реальными, когда украинцы вернутся домой и будут отправлены на передовую против российских войск, продолжает автор.

"Пока российское вторжение переходит во вторую зиму, а потери — которые уже оцениваются сотнями тысяч — продолжают расти с обеих сторон, программы боевой подготовки, предоставленные союзниками Украины, помогают ей выстоять и увеличивают ее шансы на окончательную победу. Продолжая готовить украинские войска к бою, несмотря на то, что война Израиля и ХАМАС привлекает все большее внимание мира, сторонники Украины также выполняют свои обещания", - говорится в материале.

Издание напоминает, что первоначальной целью миссии ЕС было обучить 15 000 солдат, но она значительно превысила эту цель и теперь должна достичь 35 000 к концу этого года. В Еврокомиссии говорят, что все, кроме трех из 27 стран-членов ЕС, а также Норвегия, не являющаяся членом ЕС, обеспечили учебные курсы.

Между тем, по словам Пентагона, Соединенные Штаты подготовили около 18 000 человек, в основном в Германии, и еще 1000 проходят обучение.

В Британии же за последние 17 месяцев обучение прошли 30 000 украинских военных. Программа, по словам правительственных чиновников Соединенного Королевства, является беспрецедентной со времен Второй мировой войны.

Помимо базовой подготовки с оружием, оказания первой медицинской помощи на поле боя и других навыков, инструкторы также передают специализированные военные ноу-хау, начиная от разминирования и ведения водных атак на борту небольших лодок до ремонта оборудования, подготовки офицеров и даже помощи украинским военным капелланам.

"Поскольку до их возвращения в Украину остались считанные дни, мрачное будущее, которое ждет стажеров на французской базе, было заметно в решительных, неулыбчивых взглядах мужчин. Гражданские еще недавно, теперь они носились как солдаты. Они обращались друг к другу по прозвищам. Была щедрая брань, когда мужчины восстанавливали дыхание после штурма окопов с фальшивыми гранатами и холостыми патронами", - рассказывает автор материала.

По словам одного из инструкторов, не стоит заводить слишком дружеские отношения со стажерами, потому что некоторых из них обязательно убьют дома. Поэтому они разрывают отношения после завершения обучения, и солдатам приказывают не обмениваться номерами телефонов или другими контактами.

"Надо сжигать мосты, потому что иначе ты задаешь себе слишком много вопросов. Когда вы узнаете, что тот или иной человек мертв, вы непременно спросите себя, что вы сделали не так: "достаточно ли мы работали над той или иной тактикой?" - сказал французский инструктор.

Обучение украинских военных за рубежом

В октябре украинские экипажи приняли участие в учениях флота в Британии Joint Warrior-23-II. На этих маневрах они отрабатывали элементы по ведению противоминных действий или участию в противоминных операциях.

В конце октября США начали обучение украинских пилотов полетам на F-16. Они начали работать на авиатренажерах, но вскоре должны пересесть на самолеты.

7 ноября в Румынию для проведения таких же учений прилетели первые истребители F-16 для Украины. Сейчас в Руминии готовят учебные центры для подготовки украинских пилотов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Игнат анонсировал создание в Украине центров подготовки к полетам на F-16

В Германии начались учения группы украинских военных на ЗРК Patriot (фото)

В ЕС возникли трудности с выделением новой помощи на вооружение для Украины, - Боррель