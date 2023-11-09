Спикер ВС ВСУ рассказал о хороших ближайших перспективах по подготовке украинских пилотов на F-16.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Украине будут создаваться центры подготовки и переобучения пилотов, возможно, даже в военное время.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что на сегодня в Румынии не проходят учения украинских пилотов. "Учений в Румынии нет. Мне уже три почтенных мировых СМИ запросы прислали, чтобы поехать в Румынию и снять наших летчиков. Давайте пусть немножко градус от эйфории спадет и дождемся, когда это произойдет в конце концов", - отметил он.

Игнат добавил, что сегодня речь идет о передаче учебно-боевых самолетов F-16 в будущий формирующийся центр, строящийся в Румынии. При этом он отметил, что украинские пилоты учатся в США, в Европе и в других странах.

Видео дня

По его словам, очень хорошо, что "прямо под боком у Украины" - в Румынии - создается центр подготовки, где смогут учиться пилоты из Украины и из стран НАТО.

"Но мы также в Украине, безусловно, будем создавать подобные центры то ли в военное, то ли в мирное время. Не важно. Но такое будет", - сказал Игнат. При этом он напомнил, что когда-то такой центр подготовки и переучивания был в Николаеве.

Игнат подчеркнул, что сообщение о передаче в Румынию самолетов F-16 в создаваемый Центр подготовки, является "очень хорошим для нас". "Потому что если передают уже самолеты, то этот процесс уже на такой хорошей стадии?" - добавил он.

При этом представитель ВС ВСУ напомнил, что есть боевые самолеты, и учебно-боевые двухместные, где инструктор с летчиком уже проводит непосредственно обучение в полете. По его словам, полеты с инструктором украинских пилотов будет свидетельствовать о заключительном процессе обучения, который очень нужен при подготовке.

Игнат также рассказал о том, что Нидерланды и другие страны хотят иметь у себя самолеты F-35. "Это крутой самолет, который хотят иметь развитые страны мира, которые являются членами НАТО и могут на это претендовать. Соответственно та техника, которая сегодня есть на вооружении в Бельгии, Нидерландах и в других странах будет, видимо, переходить в те страны, которые желают получить F-16, в частности, Словакия, Украина, Румыния", - добавил он.

Истребители F-16 - новости

Как сообщал УНИАН, в США хотят заменить истребители F-16 на более массовые и дешевые самолеты. Предполагается, что частично F-16 заменят F-35.

В конце октября США начали обучение полетам украинских пилотов на F-16. Они начали работать на авиатренажерах, но вскоре должны пересесть на самолеты.

7 ноября, в Румынию для проведения таких же учений прилетели первые истребители F-16 для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: