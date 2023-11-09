Действие мандата на проведение боевой подготовки украинских военных в Чехии продлен до конца 2024 года.

Чешский Сенат продлил действие мандата на проведение боевой подготовки украинских военнослужащих в Чехии до конца 2024 года. Как сообщает "Радио Прага", одновременно с этим продлилен срок осуществления большинства зарубежных миссий чешских вооруженных сил.

Как заявила министр обороны Яна Чернохова, ее приоритетом является обеспечение условий для продолжения подготовки украинских солдат в противостоянии российской агрессии. Она выразила уверенность, что такие действия Чехии приближают окончание войны и наступление мира.

Отмечается, что это предложение является основанием для пребывания в Чехии не только украинских солдат, но также военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

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Согласно установленным правилам, количество военнослужащих иностранных армий на территории Чехии не превысит 800 человек, как это было в текущем году. Документом предусмотрено, что военнослужащие в Чехии смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.

Обучение украинских военных за рубежом

Ранее украинские экипажи приняли участие в учениях флота в Британии Joint Warrior-23-II. На этих учениях они отрабатывают элементы по ведению противоминных действий или участие в противоминных операциях.

В конце октября США начали обучение украинских пилотов полетов на F-16. Они начали работать на авиатренажерах, но вскоре должны пересесть на самолеты.

7 ноября, в Румынию для проведения таких же учений прилетели первые истребители F-16 для Украины. Сейчас в Румінии готовят учебные центры для подготовки украинских пилотов.

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