Самолеты передали Нидерланды для обучения украинских пилотов.

На территорию Румынию прибыли первые самолеты F-16 для Украины от Нидерландов: на этих "птичках" будет проходить обучение украинских пилотов на базе центра, о создании которого ранее объявил Владимир Зеленский.

Во вторник Амстердам передал первые 5 единиц самолетов. В целом Нидерланды должны поставить от 12 до 18 истребителей F-16 Румынии в рамках совместной инициативы по обучению ВСУ, пишет The Guardian.

Об этом заявило Министерство обороны Нидерландов. Голландцы также пообещали поставить Украине истребители F-16 для непосредственного применения в боях. Ранее соответствующее объявление также звучало от правительств Дании, Норвегии и Бельгии.

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В Румынию будет работать центр подготовки ВСУ на F-16

10 октября лидер Украины Владимир Зеленский во время визита в Бухарест заявил, что на территории Румынии будет создан центр подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Политик объявил, что обсудил это чрезвычайно важное решение с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", - сообщил Зеленский.

Он поблагодарил Румынию за поддержку и усилия, которые страна прилагает как член коалиции, которую создали союзники Украины для обучения ВСУ на упомянутых истребителях. Соответствующий меморандум подписали 11 стран в июле 2023 года.

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