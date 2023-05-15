Британия сотрудничает со странами, имеющими на вооружении самолеты F-16, с целью передачи этих моделей Украине.

Великобритания не намерена передавать Украине самолеты Typhoon и F-35, которые сейчас находятся на вооружении Королевских воздушных сил, потому что Украина выбрала приоритетными истребители F-16, сообщает британское издание Telegraph со ссылкой на представителя премьер-министра.

В частности, сказано, что украинское правительство остановило свой выбор на западных боевых самолетах F-16 как на более широко используемых.

Представитель премьер-министра Британии сказал: "Украинское правительство приняло решение о подготовке своих пилотов на реактивных самолетах F-16".

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"Очевидно, я верю, они ведут обсуждения с другими странами, которые используют эти самолеты, и мы работаем с этими странами", - добавил представитель.

Как сообщает телеканал Sky News, представитель добавил, что Королевские воздушные силы Британии не используют самолеты F-16, поскольку имеют на вооруженные самолеты типа Typhoon и F-35.

Западные самолеты для Украины - актуальное

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсирует, что в ближайшее время будут объявлены важные решения о создании самолетной коалиции для Украины, но еще надо поработать над этим вопросом.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что Британия собирается стать ключевым участником этой коалиции стран, которые будут оказывать поддержку. Но, по его словам, наращивание боевого потенциала самолетов - это не простое дело.

Британский премьер подтвердил, что Британия относительно скоро начнет обучение украинских пилотов, о чем сегодня было обсуждено с Зеленским.

Этим летом в Великобритании начнется начальная летная фаза для групп украинских пилотов. Это даст нашим защитникам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов.