Он заявил, что его страна продолжит поддерживать украинцев.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским проходит в "решающий момент сопротивления Украины".

Согласно заявлению Сунака, которое привело издание The Telegraph, союзники Украины "не должны ее подвести" в борьбе с агрессором.

"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую они не выбирали и не провоцировали. Они нуждаются в постоянной поддержке международного сообщества, чтобы защититься от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые уже более года являются их ежедневной реальностью. Мы не должны их подвести", - сказал Сунак.

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Британский премьер подчеркнул, что его страна продолжит оказывать поддержку Украине.

"Я с нетерпением жду, когда мы обсудим, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать вас и вашу страну," – отметил Сунак.

При этом сам Сунак в "Твиттер" также прокомментировал визит Зеленского. "С возвращением, @Zelenskyy", - кратко написал он.

"Рад вновь встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Продолжаем работать ради победы Украины", - в свою очередь прокомментировал Зеленский.

Европейское турне Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский осуществляет серию визитов в страны, которые являются главными союзниками в борьбе против российских оккупантов. Первой Зеленский посетил Италию 13 мая. Там глава государства встретился с высшим руководством страны и Папой Римским Франциском.

После этого на самолете ВВС Германии в сопровождении истребителей Зеленский вылетел в Берлин, где также встретился с президентом и канцлером. А потом отправился в Париж на встречу с Эммануэлем Макроном.

А сегодня Зеленский находится с визитом в Британии.

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