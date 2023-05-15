Зеленский и Сунак обсудили создание самолетной коалиции.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует, что в ближайшее время будут объявлены важные решения о создании самолетной коалиции для Украины, но еще надо поработать над этим вопросом. Об этом глава государства сказал во время совместного с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком общения с представителями СМИ на территории загородной резиденции Чекерс в Бакингемшире.

Президент Украины отметил, что сегодня на встрече с Сунаком обсуждалась тема реактивных самолетов. "Это очень важная тема для нас, потому что мы не можем контролировать небо. Вы знаете об этом", - сказал Зеленский.

"Мы хотим создать эту самолетную коалицию. И я очень позитивен в этом. Мы говорили об этом. Я вижу, что в ближайшее время вы услышите, Я думаю, очень важные решения, но мы должны немного больше поработать над этим", - сказал Зеленский.

Видео дня

В свою очередь, Сунак сказал, что Британия собирается стать ключевым участником этой коалиции стран, которые будут оказывать поддержку. "Это не простое дело, когда мы обсуждаем наращивание боевого потенциала самолетов. Это не только поставка самолетов. Это также обучение пилотов и все вопросы материально-технического обеспечения", - сказал Сунак.

Британский премьер подтвердил, что Британия относительно скоро начнет обучение украинских пилотов, о чем сегодня было обсуждено с Зеленским.

"Мы готовы воплотить эти планы в относительно короткий срок. А это значит, что мы будем учить украинских граждан тому, чтобы они стали абсолютно боеспособными пилотами самолетов, и особенно, когда это также касается тактик НАТО", - сказал Сунак и подчеркнул, что это важная составляющая долгосрочных отношений между Британией и Украиной.

F-16 для Украины - последние новости

Этим летом в Великобритании начнется начальная летная фаза для групп украинских пилотов. Это даст нашим защитникам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов.

Вполне вероятной передачу западных истребителей считает и президент Чехии Петр Павел. Однако, по его словам, США могут передать боевую авиацию без некоторого "чувствительного" оборудования из-за опасений, что технологии могут попасть в руки россиян.

В Воздушных силах настаивают, что для эффективной борьбы с оккупантами Украине нужны именно американские истребители F-16. Другая боевая авиация, которую некоторые партнеры рассматривают для передачи Украине вместо F-16, существенно проигрывает в характеристиках современным самолетам.

Вас также могут заинтересовать новости: