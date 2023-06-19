По его словам, об исчезновении "правой руки" Кадырова может рассказать ГУР.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил информацию о ликвидации "правой руки" лидера Чечни Рамзана Кадырова Адама Делимханова.

"Предварительная информация, на которую я могу ссылаться, это информация, которую нам предоставляет ГУР, и они публично об этой информации говорят. Да, был, мягко говоря, эксцесс, который привел к достаточно тяжелым последствиям и лично Делимханова, и еще ряда людей, которые были из его окружения", - сообщил Подоляк в эфире Radio NV.

Напомним, что накануне Подоляк заявлял, что ситуация с исчезновением топ-"кадыровца" Адама Делимханова подтвердила, что лидер Чечни Рамзан Кадыров вовсе не владеет информацией. По его убеждению, Делимханов "имеет те проблемы, о которых официально говорит разведка Украины".

Видео дня

"Объем этих проблем на сегодня доподлинно назвать невозможно, потому что надо провести определенные работы. Наша разведка проведет их и будет иметь более объективную информацию о состоянии здоровья этого субъекта", - сказал он.

Исчезновение Делимханова

Накануне ширились слухи, что ликвидирован соратник главаря Чечни Рамзан Кадыров. Адам Делимханов с "кадыровцами" находился в Запорожской области.

Кадыров же заявил, что его соратник Делимханов жив: "Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации".

Вас также могут заинтересовать новости: