Советник главы ОП советует верить официальным комментариям украинской разведки.

Ситуация с исчезновением топ-"кадыровца" Адама Делимханова подтвердила, что лидер Чечни Рамзан Кадыров вовсе не владеет информацией.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала", комментируя ситуацию с Делимхановым.

"Я всегда оперирую информацию, которую предоставляет наша разведка. Советую всем считать за объективную информацию от Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины или ГУР МО, потому что они дают на 90% верифицированную информацию. Иногда бывают, конечно, моменты, которые надо проверить, но все же. Кадыров – это человек, который совершенно не владеет информацией. Есть феномен человека, который абсолютно не понимает, о чем он говорит, а также что, где и как происходит", - сказал Подоляк.

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По его убеждению, Делимханов "имеет те проблемы, о которых официально говорит разведка Украины". "Объем этих проблем на сегодня доподлинно назвать невозможно, потому что надо провести определенные работы. Наша разведка проведет их и будет иметь более объективную информацию о состоянии здоровья этого субъекта", - сказал он.

Адам Делимханов - что случилось с "правой рукой" Кадырова

Несколько дней назад ходили слухи, что ликвидирован соратник главаря Чечни Рамзан Кадыров. Адам Делимханов с "кадыровцами" находился в Запорожской области.

Кадыров же заявил, что его соратник Делимханов жив: "Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации".

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