Рамзан Кадыров заявил, что с самого начала знал о "фейковом вбросе".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сообщения о ранении и смерти его соратника депутата Адама Делимханова являются якобы фейком.

"Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации. Это насколько нужно не уважать свою аудиторию, чтобы нагло врать, заведомо зная, что ложь могут опровергнуть. А когда я подлил масла в огонь, уже авторы фейка сами поверили в свою сказку", - написал глава Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров также прикрепил к посту фото, на котором запечатлен и Адам Делимханов. Когда было сделано фото, неизвестно.

Информация о ликвидации Делимханова - детали

14 июня журналист и доброволец Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов сообщил, что Адама Делимханова в Приморске Запорожской области ликвидировали наши воины.

Командир 72-й бригады российской армии Роман Веневитин сообщил, что координаты депутата слили члены частной военной компании "Вагнер".

"Правая рука" Кадырова Адам Делимханов действительно попал под обстрел. Топ-"кадыровец" выжил, но исчез. Об этом сообщал проект "ВЧК-ОГПУ".

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