И здесь Украина полностью зависит от воли партнеров – от того, как они видят перспективы урегулирования войны.

Есть большая вероятность, что русские силы после провала наступления перейдут к обороне на всех направлениях.

Такое мнение высказал в своем Telegram аналитик Национального института стратегических исследований, военный эксперт Николай Белесков.

По его словам, возникает вопрос, хватит ли сил, чтобы занимать оборону на соответствующих рубежах, придется ли для выравнивания фронта отходить.

"Отдельно вопрос того, что инженерные войска ВС РФ могут на соответствующих рубежах создать линии обороны, что усложнит задачу прорыва обороны", - считает Белесков.

Белесков убежден, что вскоре поставки тяжелого вооружения Западом будут играть ключевую роль в сражениях с оккупантами.

"В условиях исчерпания запасов вооружения, потерь и износа техники на вооружении в ВСУ поставки западного тяжелого вооружения плюс достаточного боекомплекта становится ключевым в вопросе организации как обороны так и наступления", - пишет эксперт.

И здесь Украина полностью зависит от воли партнеров – от того, как они видят перспективы урегулирования войны.

"Потому что одно дело – это делать ставку на полное уничтожение группировки России, а другое – это делать ставку лишь на ослабление сил РФ, чтобы подвести стороны к переговорам. По этому вопросу единства на Западе нет – даже в правительстве США есть разные мнения", – высказался Белесков.

13 мая министр обороны Алексей Резников предупредил украинцев о "сложных неделях" на поле боя перед тем, как тяжелое вооружение уравновесит силы. Этот период ВСУ будут держать оборону преимущественно собственными силами.

Война в Украине: обновленные данные

Русские продолжают наступление в Восточной операционной зоне, хотя на север от Харькова уже перешли к обороне, чтобы не допустить прорыва ВСУ к российской границе.

Также противник на Авдеевском направлении отошел на старые позиции из-за больших потерь.

В то же время оккупанты намерены снова наступать остатками сил из-под Изюма. В настоящее время русские обстреливают из всех видов вооружения населенные пункты в области, которые пришлось оставить.

Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении, констатируют военные.

Всего в течение 15 мая украинские защитники отбили 17 атак врага на Донбассе; уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.

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