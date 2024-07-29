Там отметили, что это очень важно, ведь российский ВПК не в состоянии производить подобные самолеты.

Десертом для украинцев на эти выходные было поражение российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме "Оленья".

Об этом сказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя то, что президент Владимир Зеленский отметил воинов 9 департамента ГУР за дальнобойные удары.

"Мы не комментируем, что и куда, но Верховный главнокомандующий отметил дальнобойность. Понятно, что угадать направление не трудно", - сказал он.

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"Что касается факта поражения, то да, мы подтверждаем факт инцидента - что-то попало куда-то. Можем подтвердить факт поражения и повреждения стратегического бомбардировщика", - сказал Юсов и добавил, что это очень важно, поскольку современный российский ВПК не в состоянии производить подобные самолеты, ведь это то, что осталось от СССР.

Юсов добавил, что как бы далеко оккупанты не прятали оружие, которым убивают украинцев, "закономерный результат - его уничтожение".

Юсов отметил, что сейчас идет Олимпиада и весь мир наблюдает за ней. "Но у нас большая война и у нас свои достижения. И это действительно олимпийские достижения украинских сил безопасности и обороны, спецназовцев и ГУР", - отметил он.

"На России продолжаются массовые кибератаки. Продолжаются инциденты на российских НПЗ и других объектах, которые задействованы в войне против украинцев. И, конечно, Оленья, это особая новость и в определенной степени десерт для украинцев на эти выходные", - подчеркнул он.

Удар по аэродрому "Оленья"

Президент Владимир Зеленский завуалированно подтвердил информацию об успешном ударе украинских дронов по российскому военному аэродрому "Оленья" возле Мурманска. Он отметил воинов, которые "обеспечивают украинскую дальнобойность", а именно - 9-й департамент ГУР. По его словам, речь идет о меткости на дистанцию почти 1800 км от границы Украины.

Именно на аэродроме "Оленья" базировалась значительная часть российских стратегических ракетоносцев, которые обстреливают Украину крылатыми ракетами. Расстояние до аэродрома от границы Украины составляет около 1800 км. Еще недавно Силы обороны не могли наносить на такое расстояние удары.

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