Также планируется восстановить железнодорожное сообщение территории восточной части Сумской области.

Тростянецкую больницу обследуют саперы и взрывотехники, пока на ее территории находиться опасно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Сумской военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Пока на ее территории находиться опасно, и она из-за обстрелов еще непригодна для приема больных. Поэтому больных доставляют в больницы Ахтырки, Сум или Полтавы", - написал он.

По его словам, в Тростянец направили автомобили экстренной помощи из других общин, также в область дополнительно едут два автомобиля экстренной медицинской помощи из-за границы, которые предоставлены как гуманитарная помощь.

Говоря о ситуации в освобожденном городе, Живицкий сообщил, что тростянчан, которые из-за боевых действий были лишены собственного жилья, эвакуировали в областной центр, они расселены в общежитиях.

Живицкий также рассказал, что в Тростянце установлено два комплекта оборудования Starlink, будет работать генератор, и люди, которые приходят получить гуманитарную помощь, смогут зарядить свои телефоны и подключиться к спутниковой связи.

"Мой заместитель по вопросам цифровизации и связи Андрей Бирюков занимается вопросом восстановлением мобильной связи. Первые башни уже были запущены в работу, уже частично есть мобильная связь и интернет. Сейчас запускаем в работу еще 15 башен мобильной связи на территории Тростянецкой и Боромлянской общин, чтобы у людей была связь и мобильный интернет", - добавил он.

Кроме того, Живицкий рассказал, что чиновники занимаются вопросом восстановления железнодорожной инфраструктуры, транспортного сообщения в области.

"У нас цель номер один — восстановить железнодорожное сообщение хотя бы на территории восточной половины области. Над этим вопросом мы активно сотрудничаем с руководством "Укрзализныци" и Южной железной дороги", - добавил он.

При этом Живицкий рассказал, что с руководством Сумской участке Южной железной дороги было осмотрено станцию Боромля и договорено о частичном возобновлении железнодорожного сообщения, как грузового, так и пассажирского, чтобы люди могли ездить хотя бы для начала по территории Сумской и Харьковской областей.

По его словам, будут восстановлены пути, будет осуществляться проверка по возможным заминированиям путей и вокзала.

Председатель Сумской ВЦА отметил, что вопросом относительно разминирования территории Тростянецкой и Боромлянской общин, освобождение их от растяжек, артиллерийских снарядов, которые не подорвались, тайников с оружием, занимаются специалисты Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, соответствующий подразделения бригады территориальной обороны и подразделения ВСУ.

Живицкий также отметил, что газовики планируют восстановить газоснабжение Тростянецкой и Боромлянской общин, продолжается восстановление электроснабжения.

Кроме того, председатель ВГА рассказал, что из областного резервного фонда Тростянецкой общине выделен шифер, чтобы перекрыть поврежденные крыши домов, если необходимо, стекла.

Как сообщал УНИАН, 26 марта силами 93-й бригады "Холодный Яр", с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец на Сумщине освободили от российских оккупационных войск.

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