Ситуация в области остается напряженной.

В Сумской области захватчики устроили провокацию с подрывом БТР.

Об этом председатель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, оккупанты взорвали свой БТР на украинско-российской границе.

"Это была такая заранее спланированная провокация. Провокация направлена на формирование картинки для российских СМИ: якобы украинцы уничтожили их БТР, хоть они это сделали самостоятельно. И они, якобы чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пункт пропуска на границе", - рассказал Живицкий.

Он подчеркнул, что захватчики готовы жечь собственное имущество, чтобы "вкладывать в мозги" россиянам, что совершить агрессию якобы хотела Украина.

Живицкий подчеркнул, что ситуация на Сумщине остается напряженной из-за накопления оружия и техники на границе. Также оккупанты перемещают технику в Конотопском районе и обстреливают мирные кварталы.

Ранее Живицкий сообщал, что в одной из громад россияне вывели из домов женщин и детей в неизвестном направлении.

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