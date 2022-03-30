В Сумской области захватчики устроили провокацию с подрывом БТР.
Об этом председатель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, оккупанты взорвали свой БТР на украинско-российской границе.
"Это была такая заранее спланированная провокация. Провокация направлена на формирование картинки для российских СМИ: якобы украинцы уничтожили их БТР, хоть они это сделали самостоятельно. И они, якобы чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пункт пропуска на границе", - рассказал Живицкий.
Он подчеркнул, что захватчики готовы жечь собственное имущество, чтобы "вкладывать в мозги" россиянам, что совершить агрессию якобы хотела Украина.
Живицкий подчеркнул, что ситуация на Сумщине остается напряженной из-за накопления оружия и техники на границе. Также оккупанты перемещают технику в Конотопском районе и обстреливают мирные кварталы.
Ранее Живицкий сообщал, что в одной из громад россияне вывели из домов женщин и детей в неизвестном направлении.