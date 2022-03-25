Есть большая поддержка среди местного населения Вооруженных сил Украины.

Украинские защитники продолжают оттеснять врага от столицы.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил командир территориальной обороны Киева Петр Кузик.

"Вчера в районе Барышевки было успешное наступление, например Лукьяновка. Ее полностью освободили. Это был такой опорный пункт оккупантов. Техника сожжена, подбиты танки, даже взяли некоторую трофейную технику. К моему сожалению, уничтожено пока 40 оккупантов. Остальным удалось бежать к следующим опорным пунктам, часть в лесах скрылась. Их ищут и пытаются уничтожить", - подтвердил Кузик.

Он добавил, что есть большая поддержка среди местного населения.

"Мы вчера проводили спецоперацию. Только выгнали москалей из села – 5 минут прошло, как местное население уже кормило моих бойцов. Нас победить невозможно", - констатировал Кузик.

Успешное контрнаступление ВСУ под Киевом подтвердили и в британской разведке. Враг продолжает сталкиваться с нехваткой пищи и проблемами дозаправки и логистики.

24 марта в Бучанском городском совете сообщили, что украинские защитники смогли взять в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. К сожалению, многие ближние села еще находятся в оккупации.

По состоянию на четверг, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, в окрестностях столицы было около 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.

Из этих 12 тысяч 3 - окружены, а еще 4 - отсечены и "находятся в неприятном месте".

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