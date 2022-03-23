Россиян, которые пытаются захватить украинскую столицу, Арестович назвал "загадочными людьми".

Вокруг украинской столицы сегодня находится порядка 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Может даже меньше... очень мало", - сказал он.

На уточняющий вопрос, "как они собираются брать Киев", Арестович ответил:

"Они такие загадочные люди. Держатся плана, будут его держаться, даже если 12 человек останется. Все равно будут рады, что наступают на Киев, до последнего солдата".

Он добавил, что из этих 12 тысяч 3 - окружены, а еще 4 - отсечены и "находятся в неприятном месте".

Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что задачей ВСУ в Киевской области является удержать российские войска от попыток перейти реку Ирпень и продолжить наступление на столицу.