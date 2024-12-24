Чтобы спасти людей под завалами, обломки разбирают только руками.

В Кривом Роге, где россияне попали ракетой по жилому дому, увеличилось количество пострадавших - до 11, среди них - 16-летняя девочка. Есть один погибший. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул в эфире телемарафона.

По его словам, завалы разбирают руками, потому что под обломками есть живые люди. Спасательные пытаются работать осторожно, чтобы всем помочь.

"К сожалению, кацапня попала на праздничный вечер баллистической ракетой в четырехэтажку на 32 квартиры", - отметил Вилкул. По его словам, четырех человек достали из-под завалов. Кроме них еще семь человек ранены - одна женщина в тяжелом состоянии, а все остальные - в состоянии средней тяжести. Один человек погиб.

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Вилкул отметил, что на месте спасательных работ объявляют минуты тишины, чтобы услышать людей, которые точно еще есть под завалами. Ведь известно, что были и покупатели в магазине на первом этаже, и жители в квартирах.

"Слышно голоса, даже одна женщина трубку взяла и мы с ней переговорили. Поэтому разбор завалов идет только руками", - подчеркнул он. При этом добавил, что только большие конструкции, в частности, балки оттягиваются краном. "Есть большая надежда, что сможем спасти из-под завалов живых людей", - сказал председатель Совета обороны города.

Он рассказал, что за последние два месяца было по городу более 10 ракетных атак и часто именно по жилым домам.

Руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 17.37 сообщил о том, что уже трое раненых в Кривом Роге - в тяжелом состоянии. "Всего на эту минуту известно об 11 пострадавших. Среди них - 16-летняя девочка", - написал он. Отмечает, что госпитализированы семь человек.

Удар россиян по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, россияне около 15.40 нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу - попали по жилой многоэтажке.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что удар по жилой многоэтажке россияне совершили накануне Рождества, когда семьи готовились к Сочельнику.

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