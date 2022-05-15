Солдаты пьют воду, которая приводит к дисбактериозу и нарушению кислотности желудка.

Потеря веса в районе 20-25 килограмм, мизер еды, техническая вода вместо питьевой и отсутствие лекарств — все это реалии бойцов, которые обороняются на "Азовстали" в Мариуполе. О том, как страдают защитники города, рассказал один из военных медиков.

Свой пост врач опубликовал в личном Telegram-канале.

"81-йй день в полной блокаде под постоянным огнем. Находясь среди своих побратимов, давно замечаю появление запаха ацетона, жалобы на головную боль и обмороки. Их постоянно тошнит, хотя рвать практически нечем", — написал медик.

Раненные, которых на "Азовстали" около 600 человек, нуждаются в усиленном питании. Им необходимо гораздо больше белков и углеводов, ведь ткани не из чего восстанавливаться. Однако еды у бойцов мизер — все они потеряли и продолжают терять вес. Немало воинов похудели сразу на 20-25 килограмм.

"Все это является следствием отсутствия не просто калорийного питания, а и питания в принципе", — сообщил лекарь.

Раны солдат гноятся, что отнимает львиную долю иммунитета и сил. Шансы на выздоровления в такой ситуации ничтожны, а помочь воинам никак нельзя, ведь лекарства закончились. Это касается как обычных медикаментов, так и антибиотиков.

Усугубляется и без того критическая ситуация отсутствием питьевой воды: "В нашей воде очень много ржавчины, болезнетворных бактерий, да и сама жесткость воды велика. Длительное употребление приводит к дисбактериозу, нарушению кислотности желудка".

Военный медик подытожил, что стойкость бойцов на позициях не передать словами. Они верят и надеются на скорое спасение.

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