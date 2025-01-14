Идут бои: в 'Хортице' опровергли информацию о потере контроля над Торецком

Значительная часть атак врага - до 30% - в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" направлена на разрушение инфраструктурных объектов, отметили в ВСУ.

Информация о том, что Силы обороны якобы не контролируют Торецк Донецкой области не соответствует действительности. В городе идут бои, заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии "Укринформ".

"Мы удивлены видеть информацию от некоторых журналистов, в том числе иностранных, о том, что якобы захвачено там 90%, почти весь город Торецк и украинские войска его не контролируют. Это не так. Несмотря на то, что в городе действительно серьезная ситуация, несмотря на то, что часть города действительно сильно разрушена, там продолжаются бои, там продолжается активное сопротивление врагу. Поэтому мы не можем подтвердить информацию, которую разогнали по социальным сетям, и должны призвать не демотивировать тех, кто именно сейчас оказывает там сопротивление захватчикам и наносит им существенные потери", - заявил Трегубов.

Представитель "Хортицы" отметил, что, учитывая вопросы безопасности, нельзя предоставлять информацию о расположении украинских и вражеских войск в городе, однако заверил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать и уничтожить врага. Значительная часть атак врага - до 30% - в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" направлена на разрушение инфраструктурных объектов.

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Как отмечали аналитики ISW, оккупанты планируют перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов.

Как сообщали в DeepState, за минувшие сутки враг оккупировал Зеленое, а также продвинулся в Торецке. В то же время Силам обороны Украины удалось восстановить свое положение в населенном пункте Шевченко.

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