Предельный срок службы 36 месяцев - это совершенно правильная норма, поделился мнением бывший командир роты батальона "Айдар".

В Украине продолжается мобилизация, и в законопроекте, предполагающем улучшение мобилизационных мероприятий, есть норма, которую "категорически" нужно изменить.

Не должно быть "уравниловки" службы в тылу и на "нуле", говорится в материале ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого на liga.net. "…Предельный срок службы 36 месяцев. Совершенно правильная норма, без которой вообще мало шансов успешно осуществить большую мобилизацию. Срок службы 36 месяцев, - к сожалению, объективно не можем себе позволить меньше, иначе придется уже в текущем году дембельнуть больше людей, чем успеем подготовить им на замену", - отметил ветеран.

По мнению бывшего командира роты батальона "Айдар", "единственное, что… категорически требует изменения - это "уравниловка" службы "на нуле" и в тылу". Ветеран подчеркнул, что три года даже очень тяжелой и крайне необходимой для фронта работы в штабе, в логистике или в ремонтном батальоне - это совсем не то же самое, что провести это время, например, в Авдеевке (за город длительное время идут "горячие" бои, - Ред.).

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"Если предлагаемую норму дополнить тем, что каждый день непосредственного участия в боях засчитывается за два или даже три дня службы, тогда все станет на места… Также это сделает "большой дембель" не одномоментным (что было бы крайне рискованным), а растянутым во времени, потому что "на нуле" люди провели очень неодинаковое время…", - добавил Дикий.

В центре внимания важный законопроект - мобилизация может быть усилена

4 января на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки впервые обсудили правительственный законопроект, в котором прописано усиление мобилизации.

Журналисты выяснили, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступает за то, чтобы усилить мобилизационные мероприятия, однако не хочет видеть в рядах армии людей, которые были осуждены. Стоит отметить, что если новый закон о мобилизации 2024 примет парламент, то призывать в армию людей будут не с 27 лет, как сейчас, а с 25.

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