Из-за постоянных обстрелов постепенно уничтожалась инфраструктура города.

Российские захватчики стянули все возможные резервы на Авдеевское направление, уничтожали город, и у ВСУ почти не оставалось пригодных позиций для обороны.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телемарафона, комментируя решение командования о выводе украинских сил из Авдеевки.

"То, что мы видим сегодня – количественное преимущество и все-таки преимущество в авиации: мы видели, что враг особенно в крайнюю неделю, сотнями забрасывал КАБами. Город постоянно находился под обстрелом, постепенно уничтожалась его инфраструктура. В таких условиях войскам приходилось занимать все меньше пригодных позиций для обороны", - сказал он.

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Кроме того, Тимочко отметил, что россияне стянули все, что могли стянуть лучшего из своего войска на это направление, поэтому на отход из Авдеевки повлияло количественное увеличение вражеского контингента и уничтожение самой территории, где наши войска могли проводить оборону.

"И когда возникло то, о чем всегда говорили все наши командующие – теперь в частности Сырский – что когда встанет вопрос сохранения войск или территории, всегда будут сохранять войско. Насколько будет стоять остро вопрос, настолько будет проводиться реакция, и выводиться войска", - отметил глава Совета резервистов.

Он добавил, что уже были случаи, когда украинским войскам приходилось выходить из городов.

"Но со временем мы все вернем. Просто бесцельно удерживать, когда потери могут превысить допустимые, конечно, команда "на выход". Тем более Авдеевка сделала свою работу – она сковывала россиян на протяжении четырех месяцев", - подчеркнул Тимочко.

Также он обратил внимание, что проблемы возникли и по поводу помощи наших союзников.

"Нам только остается поблагодарить собратьев, которые действительно удерживали и удерживают Авдеевку. То, что они сумели сковать огромную часть вражеского войска, это только подвиг", - подчеркнул Тимочко.

Ситуация в Авдеевке

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о вывод наших подразделений из Авдеевки. Решение было принято "во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих".

Командир третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий прокомментировал выход украинских подразделений из Авдеевки, отметив, что Третья отдельная штурмовая бригада достойно сражалась с врагом, который преобладал и количественно, и в вооружении.

По данным британской разведки, во время битвы за Авдеевку Россия потеряла не менее 400 танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой техники, а также, предположительно, тысячи личного состава.

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