По его словам, подразделения вышли на подготовленные позиции.

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий прокомментировал выход украинских подразделений из Авдеевки Донецкой области.

Как говорится в заявлении Билецкого, Третья штурмовая достойно сражалась с врагом, который преобладал и количественно, и в вооружении. Сейчас воины вышли на подготовленные позиции.

"Спасибо бойцам за достойный бой, который дали врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах. Сделали все, и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Спасибо командованию за взвешенное решение. Бой продолжается", - Андрей Билецкий.

Выход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о вывод наших подразделений из Авдеевки.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - написал генерал.

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Тяжелые бои в городе продолжались уже длительное время, вчера вечером в оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" сообщили, что в русский плен попали несколько украинских бойцов.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде отметили, что захватнические войска почти окружили украинские силы, но им не удалось замкнуть кольцо.

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