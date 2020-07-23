Террористы разрезали тело погибшего на Донбассе медика и вырезали органы и кости - штаб ООС

Сами погибшие были без своей военной формы, рассказали в штабе ООС.

В командовании Операции Объединенных сил рассказали детали о погибшем медике Николае Илине и смерти раненого морского пехотинца Ярослава Журавля, которого не смогли эвакуировать с поля боя.

Тела погибших на момент передачи украинской эвакуационной группе "Эвакуация-200" имели необратимые трупные изменения, это может свидетельствовать о том, что их не хранили по всем правилам в морг. Об этом в ООС рассказали "BBC News Украина".

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"... Враг самостоятельно осуществлял поиск и тянул время. Сознательное затягивание противником времени привело к ужасным последствиям. Раненый военнослужащий не получил своевременной медицинской помощи, в результате чего истек кровью и погиб", - говорится в ответе командования ООС.

Сами погибшие были без своей военной формы. Кроме того, тело военного медика Николая Илина разрезали.

"Кроме того, установить, из какого оружия был убит военный медик по результатам судмедэкспертизы было невозможно из-за того, что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области", - рассказали в командовании ООС.

Как сообщалось, 13 июля при попытке эвакуации погибшего разведчика в "серой зоне" возле Зайцево обстреляли группу, которая должна была забрать тело. Украинская сторона заявила, что была договоренность о режиме тишины, на бойцах были белые каски — это же подтверждают и кадры с дрона.

Но группу обстреляли, на поле боя остался раненый сержант Ярослав Журавель.

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