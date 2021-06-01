Боевики якобы установили причастность Протасевича к "обстрелу" мирного населения Донбасса.

Так называемая «генеральная прокуратура ЛНР» обратилась к Беларуси с просьбой выдать задержанного основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича «для проведения следственного эксперимента».

Об этом во вторник сообщила их представительница Инна Семенова, цитирует российское агентство ТАСС.

По ее словам, во время "расследования" якобы была установлена причастность Протасевича к "обстрелу" мирного населения Донбасса и "уничтожению" гражданской инфраструктуры.

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Задержание Протасевича в Минске

Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Уже вскоре КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.

Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, что освещает политические события в Беларуси, а по специальности – журналист.

В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем NEXTA Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.

Российские СМИ распространили информацию о непосредственном участии Протасевича в войне на Донбассе со стороны Украины в батальоне «Азов». В ответ окружение парня обвинения белорусских силовиков и пропагандистов отвергло. В свою очередь, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий уточнил, что белорус исполнял на фронте исключительно журналистские обязанности.

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Автор: Денис Прядко