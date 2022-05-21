Оккупанты продолжают применять тактику террора против гражданского населения.

Российские захватчики препятствуют эвакуации людей с временно оккупированных территорий Херсонской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Российские оккупанты продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации стариков, больных и детей", - говорится в сообщении.

Корабли Черноморского флота противника в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Ситуация в Херсонской области:

По состоянию на 11 мая с оккупированной территории Херсонской области удалось выехать около 300 тысячам жителям.

12 мая и 17 мая российские войска из системы залпового огня "Град" обстреляли колонны гражданских автомобилей, которые выезжали с оккупированной территории Херсонской области.

По состоянию на 20 мая оккупанты блокировали выезд людей из Херсонской области, колонна на выезд в сторону Кривого Рога стоит уже пятый день подряд.

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